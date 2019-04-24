Гражданина Китая выдворили из Кыргызстана

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 24 апреля 2019 г., пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" управления ГПС КР по Чуйской области за нарушение режима государственной границы задержали гражданина Китайской Народной Республики.

У гражданина КНР Д.В.Ч., 1975 г.р., прибывшего рейсом Стамбул-Бишкек, отсутствовала въездная виза, в связи с чем ему было отказано в пересечении государственной границы.

После проведения соответствующих мероприятий задержанный был выдворен из Кыргызстана в КНР.