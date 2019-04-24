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Гражданина Китая выдворили из Кыргызстана

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 24 апреля 2019 г., пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" управления ГПС КР по Чуйской области за нарушение режима государственной границы задержали гражданина Китайской Народной Республики.

У гражданина КНР Д.В.Ч., 1975 г.р., прибывшего рейсом Стамбул-Бишкек, отсутствовала въездная виза, в связи с чем ему было отказано в пересечении государственной границы.

После проведения соответствующих мероприятий задержанный был выдворен из Кыргызстана в КНР.


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URL: https://www.vb.kg/378043
Теги:
виза, Китай, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", Погранслужба
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