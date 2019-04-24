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Экс-депутата Дамирбек Асылбек уулу осудили в Казахстане на 10 лет

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- Екатерина Улитина
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Экс-депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу признан виновным и осужден на 10 лет лишения свободы с выдворением из Казахстана на пять лет. Решение вынес специализированный межрайонный суд Алматы.

Бывшего депутат осудили по двум статьям уголовного кодекса РК 264 ч. 2 и 234 ч.3 п.2. По первой статье депутат приговорен к 10 годам лишения свободы, по второй к четырем. Путем частичного сложения наказаний Дамирбек Асылбек уулу должен провести под стражей 10 лет.

Напомним, Дамирбек Асылбек уулу вместе еще с группой людей был задержан властями Казахстана в феврале 2018 года. Его и соучастников подозревали в причастности к транснациональной организованной группе и в экономической контрабанде. Депутат обвинения назвал беспочвенными. После задержания выяснилось, что у депутата имеется казахское гражданство, которого позже его лишили, как и значка депутата в Кыргызстане. Дамирбек Асылбек уулу заявил, что он гражданин Кыргызстана, и просил судить его в КР.

Видео спецоперации по задержанию экс-депутата.


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URL: https://www.vb.kg/378045
Теги:
Казахстан, контрабанда, приговор, суд, Асылбек уулу Дамирбек, Кыргызстан
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Комментарии
сочувствующий
24.04.2019, 16:19

От какой партии он был депутатом в ЖК КР? Этой партии нужно срочно митинги в РК проводить в поддержку своего экс депутата, как то не по партийному будет если родная партия забудет своего члена.

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Эльдар
24.04.2019, 16:43

Самое смешное, что вся партия Кыргызстан состоит из опг и контрабандистов. А сидит только один он! 

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мур
24.04.2019, 16:52

Эльдар

Самое смешное, что вся партия Кыргызстан состоит из опг и контрабандистов. А сидит только один он! 

 И то в Казахстане.

0
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