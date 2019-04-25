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Зеленые озера и карьер с четырехэтажный дом. Депутат о ситуации на руднике

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- Екатерина Улитина
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На месторождении Таш-Булак продолжаются работы. По крайней мере, накануне местные жители сняли на видео грузовик с цистернами, который выезжал с месторождения. Видеозапись в редакцию VB.KG прислали читатели.

Запись на мобильный телефон была сделана 23 апреля, во время посещения депутата ЖК Аиды Исмаиловой месторождения урана в Иссык-Кульской области.

Редакция VB.KG связалась с депутатом, чтобы узнать подробности поездки.

- Мимо нас проезжали большегрузные машины, груженные бочками. Нам сказали, что они пустые или там песок. Но мы же не специалисты, чтобы понять наверняка. Я была на самом месторождении, там вскопали рудник, но охрана говорит, он образовался при разведке, вчера его частично закопали. В этом состоянии его глубина примерно как трех- или четерыхэтажный дом. Рядом образовались два озера зеленого цвета, из них пьет воду скот. Очень высокий радиационный фон. У подножья горы, где ничего не разрабатывали – 170 микрорентген в час. В самом карьере мы не измеряли. Я не берусь ничего утверждать, но, когда мы оттуда вышли, а пробыли мы на руднике около 50 минут, мы почувствовали головокружение, - поделилась впечатлениями Аида Исмаилова.

По словам депутата, недомогание чувствуют не только они, но и жители села Кызыл-Омпол, которое находится недалеко от месторождения. Те, кто работал на руднике, замечали, что у них начались частые носовые кровотечения. Они обращались с жалобами в поликлинику, но врачи их отправляли домой, убеждая, что все хорошо.

- Я хочу, чтобы этими людьми занялись в Минздраве. Их здоровье должно быть на контроле, - говорит депутат.

Еще один вопрос, который беспокоит народную избранницу, что до сих пор в правительстве не показали положительное заключение государственной экологической экспертизы.

- Этот документ обязательно должен быть, без него никто не может начинать работу. Но даже если это заключение существует, я буду добиваться повторной независимой экологической экспертизы, - пообещала Аида Исмаилова.

Премьер-министр пригласил депутата вступить в группу, которая изучает вопрос уранового месторождения на Иссык-Куле. Парламентарий намерена принять приглашение, но независимо от заключения комиссии, она намерена требовать запрета любой добычи полезных ископаемых в Иссык-Кульской области, кроме уже работающих производств.


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URL: https://www.vb.kg/378048
Теги:
горнодобывающий сектор, Иссык-Кульская область, экология, Аида Исмаилова, Кыргызстан, экология Иссык Куля, Минздрав
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