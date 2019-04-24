Депутаты устали. Отчет правительства продолжат обсуждать завтра

Депутаты решили перенести на завтрашний день обсуждение отчета правительства за 2018 год. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании.

Первоначально депутаты заспорили, продолжить работу до 9 часов вечера или перенести на завтра. Исхак Масалиев и Жанарбек Акаев предложили не торопиться, чтобы всем дать возможность задать вопросы премьер-министру.

Депутат Марлен Маматалиев предложил поработать до 9 часов сегодняшнего вечера, чтобы окончательно разобраться с отчетом.

После многочисленных споров два этих предложения спикер поставил на голосование. Предложение Масалиева и Акаева поддержали 54 депутата, против 22.

За предложение Маматалиева 47 депутатов проголосовали "за", "против" 18. Зарегистрировано было 114 человек. В итоге последнее предложение не прошло.

Напомним, сегодня парламент заслушал отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2018 год.

Фото Адилет Султаналиев, пресс-служба правительства