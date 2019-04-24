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Депутаты устали. Отчет правительства продолжат обсуждать завтра

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- Бакыт Стамов
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Депутаты решили перенести на завтрашний день обсуждение отчета правительства за 2018 год. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании.

Первоначально депутаты заспорили, продолжить работу до 9 часов вечера или перенести на завтра. Исхак Масалиев и Жанарбек Акаев предложили не торопиться, чтобы всем дать возможность задать вопросы премьер-министру.

Депутат Марлен Маматалиев предложил поработать до 9 часов сегодняшнего вечера, чтобы окончательно разобраться с отчетом.

После многочисленных споров два этих предложения спикер поставил на голосование. Предложение Масалиева и Акаева поддержали 54 депутата, против 22.

За предложение Маматалиева 47 депутатов проголосовали "за", "против" 18. Зарегистрировано было 114 человек. В итоге последнее предложение не прошло.

Напомним, сегодня парламент заслушал отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2018 год.

Фото Адилет Султаналиев, пресс-служба правительства


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URL: https://www.vb.kg/378049
Теги:
Исхак Масалиев, Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Марлен Маматалиев
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