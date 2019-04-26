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В МВД считают, что ОПГ Кыргызстана находятся у них под контролем

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- Бакыт Стамов
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В Кыргызстане нет никакого противостояния за лидерство между организованными преступными группировками. Об этом в интервью отечественному изданию Факты.kg заявил начальник 3-го управления Службы криминальной службы МВД Азамат Токтоналиев.

По его словам, члены ОПГ сегодня никоим образом не влияют на экономические, общественные и государственные вопросы в стране, так как все они находятся под жестким контролем МВД.

- В этом направлении мы постоянно усиливаем работу. Так сказать, устанавливаем законный порядок. На это у нас хватает возможности и воли. На сегодняшний день 161 членов ОПГ находятся в местах заключения. Тех же, кто на воле, мы держим под полным контролем, - пояснил Токтоналиев.

В качестве доказательства своих слов представитель СКС МВД привел пример с задержанием Чынгыза Жумагулова, которого подозревают в избиении двух мужчин со смертельным исходом.

- Сразу хочу сказать, что этот конфликт между Жумагуловым и двумя погибшими не имел никакого отношения к криминальным разборкам. Это было выяснение личных отношений, которое началось еще в 2014 году. Как только Жумагулов вышел в январе из заключения, до него дошли разговоры, что эти двое хотят ему отомстить. Он сразу начал их искать, и даже дал команду своим. Что потом было, вы хорошо знаете. Со своей стороны мы были хорошо осведомлены о назревающем конфликте между ними. Кроме того, у нас была информация, что Чынгыз Жумагулов незаконно носит оружие. По этому факту мы еще за 15 дней до совершенного им преступления начали проводить работу. В итоге поэтому нам и удалось за сутки раскрыть преступление по факту избиения (оба в результате скончались - VB.KG.) двух мужчин, - отметил он.

Также начальник 3-го управления СКС МВД Токтоналиев опроверг информацию, что один из погибших был членом ОПГ Улана Токтосунова по кличке "Сакал".

- Ильяз Абдыкадыров не был членом определенной ОПГ, скорее он сотрудничал с разными группировками. У него было несколько своих ребят, но никакую ОПГ он не признавал, - добавил он.

Напомним, ранее источник в МВД сообщил VB.KG, что кримавторитет Алмаз Бокушев покинул Кыргызстан из-за назревающего конфликта с ОПГ Камчы Кольбаева.

Криминальный лидер, по его словам, поселился в городе Дубае ОАЭ.

- По нашим данным, между лидером ОПГ Алмазом Бокушевым и "вором в законе" Камчы Кольбаевым начался серьезный передел сфер влияния. В частности, кольбаевские стали вытеснять людей Бокушева. Если помните, ранее сообщалось, что Чынгыза Жумагулова по кличке "Дөө" задержали за убийство двух членов ОПГ Улана Токтосунова по кличке "Сакал", который в свою очередь является человеком Алмаза Бокушева. А сам Чынгыз Жумагулов, как известно, работает на Камчы Кольбаева, - сказал он.

Чынгыз Жумагулов по кличке "Дөө" недавно был задержан по подозрению в избиении двух мужчин, приведшему к их смерти.


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URL: https://www.vb.kg/378050
Теги:
Камчы Кольбаев, МВД, ОПГ, конфликт, Кыргызстан, уголовное дело, криминал, Улан Токтосунов, Алмаз Бокушев, Чынгыз Жумагулов
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