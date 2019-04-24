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Ресторан "Кайнар" рассказал свою версию истории с поваром Ханкишиевым

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- Екатерина Улитина
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Сеть ресторанов Kaynar group, куда входит ресторан Kaynar Banquet Hall, сообщила, что они не занимались организацией вечера с московским поваром восточной кухни Сталиком Ханкишиевым, а лишь предоставили зал для мероприятия.

- Организаторы Фестиваля "Казан Мангал" обратились к нам с просьбой поддержать приезд Сталика Ханкишиева в Бишкек и предоставить ресторан для творческой встречи с ним. Мы любезно согласились и предоставили зал. Были оговорены дата и время. Мы с удовольствием поддержали наших коллег. Информацией о билетах и их продаже мы не обладаем. Вся корректная информация содержится у организаторов фестиваля "Казан Мангал", - сообщили представители сети ресторанов.

В компании подчеркнули, что не имеют прямого отношения к организации вечера со Сталиком Ханкишиевым. Кроме того, в сети ресторанов извинились за доставленные неудобства.

Напомним, Сталик Ханкишиев согласился принять участие в фестивале Kazan-Mangal в Бишкеке, но передумал, увидев, что бишкекский ресторан рекламирует продажу билетов на встречу с ним. По словам шеф повара, он не знал о готовящемся мероприятии.

Реклама и анонс мероприятия распространяли со страниц ресторана Kaynar Banquet Hall в социальных сетях.

К слову, многие кыргызстанцы в соцсетях вне зависимости от сути конфликта выступили против именитого шеф-повара. Некоторые даже назвали его "переписывателем рецептов". Ну и много других нелестных отзывов.

Как бы то ни было, шоу, судя по всему, состоится. По-прежнему организатор мероприятия "Ассоциация поваров Кыргызстана" (Kyrgyzstan association of cooks) приглашает горожан и гостей столицы 1 и 2 мая на третий Евразийский кулинарный Фестиваль "Kazan-Mangal". Место проведения: Парк развлечений Фламинго.


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URL: https://www.vb.kg/378051
Теги:
СМИ, социальные сети, фестиваль, кулинария, Москва, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
прохожий
25.04.2019, 09:10

Московский несостоявшийся гость написал несколько постов для прояснения ситуации и назвал имена людей, которые его приглашали. Поэтому эта писулькав ВБ  жалкое подобие оправдания. Надо признать, некрасиво, не по деловому получилось, а как у мелких, безответственных торгашей: человека пригласили в гости, а хотели его поиметь. Что пишут в соцсетях на просторах КГ - это можно было не упоминать здесь, а лучше посмотреть и обратить внимание на свой имидж, не оскорбляя Сталика. одним словом, позор, мошенничество, афера. Не получилось. И можно подумать, Кайнар Групп не имеет к этому отношения. Какой то запашок неприятный.

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