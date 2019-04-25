Завтра запускаются в боевой режим 19 камер проекта "Безопасный город"

С 26 апреля 2019 года в боевой режим запускаются очередные 19 аппаратно-программных комплекса (АПК), сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС).

9 км, с. Пригородное, АЗС

10,2 км, поворот на с.Достук

13 км, Путепровод

14,5 км, с. Ак-Жол возле СШ

22,5 км, центр с. Манас

23 км, с. Манас, АЗС Ак-Жол

27 км, АЗС Ак.Жол

30 км, аэропорт "Манас"

11,5 км, с. Ленинское, ул. Алма-Атинская 67

15,5 км, с. Ленинское, ул. Алма-Атинская возле д.385

17 км, с. Ленинское, возле АЗС "Роснефть"

59 км, г. Токмок, возле кафе "Нуржамал"

60 км, г. Токмок (кольцевая)

68,8 км, с. Сайлык напротив магазина Төлгө"

73 км, с. Искра, ул. Биянху напротив д. № 107

78 км, с. Чымкоргон, ул. Казакбаева возле д. № 137, поворот на СШ им. Казакбаева

95 км, с. Жаны-Алыш, поворот на г.Орловка

102 км, г.Кемин, пер. ул. Советская-Каракульская

18 км, поворот на с. Алга.

Согласно государственному контракту первый этап проекта "Безопасный город" включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке - 42, на автотрассах Чуйской области - 48 и 20 – передвижных АПК.

Уточняется, что все скоростные рубежи и передвижные АПК по проекту "Безопасный город" приняты в промышленную эксплуатацию. К установке и запуску готовятся последние 28 АПК на перекрестках города Бишкек.