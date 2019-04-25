После запрета лечить в Кыргызстане лжелекарь Хашим уехал в Оман

Целитель Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан и накануне, 24 апреля, прибыл в государство Оман, где планирует остаться навсегда. Об этом написал на своей странице Facebook журналист Бейшенбек Бекешев.

По его данным, власти Омана позволили Хашиму Зайналиеву лечить людей. Он планирует продолжать свою деятельность в этой стране.

Бейшенбек Бекешев написал, что целитель взял с собой целебные травы.

Напомним, городской суд Бишкека запретил Хашиму Зайналиеву заниматься медицинской деятельностью на территории Кыргызстана, при этом Министерство здравоохранения никогда не выдавало ему лицензию, дающую право лечить людей.

Хашим Зайналиев приобрел сомнительную славу после смерти своей пациентки, которую он пытался прооперировать без наркоза. После этого стало известно еще о нескольких трагичных случаях. В своей клинике в микрорайоне Кок-Жар, которая работала без каких-либо лицензий, он обещал исцелить людей от онкологических заболеваний и болезней внутренних органов.