Талас в снегу, Бишкек тонет. Когда ждать тепла?

На всей территории Кыргызстана сохраняется неустойчивая погода. Практически во всех населенных пунктах ночью прошли дожди, и в ближайшие дни остается большая вероятность осадков.

Пользователи соцсетей поделились фотографиями заснеженного села Талды-Булак в Таласской области.

А тем временем бишкекские городские службы ведут борьбу с последствиями обильных дождей. Многие улицы оказались затоплены из-за засоров в ирригационных сетях. В основном они возникают из-за мусора, который бросают горожане.

По данным МЧС, такая погода будет сохраняться вплоть до 27 апреля. В эти дни в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки -1…-3°.