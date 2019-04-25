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В Бишкеке две улицы перекроют до 10 мая

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- ВБ
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В связи с прокладкой инженерных сетей на двух столичных улицах будет закрыто движение для автотранспорта.

С 25 апреля частично ограничено движение по улице Киевской на участке между улицами Уметалиева и Шевченко. Здесь на основании выданного ордера будут проводиться работы по прокладке водопровода и тепловой сети. Они продлятся до 10 мая текущего года.

Также частично закрывается движение по улице Ажыбек Баатыра между улицами Шота Руставели и Джунусалиева (Орджоникидзе). На этом участке также будут прокладывать тепловые сети и водопровод. Работы завершатся 10 мая текущего года.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/378067
Теги:
Бишкекводоканал, Бишкектеплосеть, мэрия, водоснабжение, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, ремонт дорог
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