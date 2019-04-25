В Бишкеке две улицы перекроют до 10 мая

В связи с прокладкой инженерных сетей на двух столичных улицах будет закрыто движение для автотранспорта.

С 25 апреля частично ограничено движение по улице Киевской на участке между улицами Уметалиева и Шевченко. Здесь на основании выданного ордера будут проводиться работы по прокладке водопровода и тепловой сети. Они продлятся до 10 мая текущего года.

Также частично закрывается движение по улице Ажыбек Баатыра между улицами Шота Руставели и Джунусалиева (Орджоникидзе). На этом участке также будут прокладывать тепловые сети и водопровод. Работы завершатся 10 мая текущего года.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства.