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Горсуд: назначение Мирбека Асанакунова главой ФПК было незаконным!

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- Бакыт Стамов
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Сегодня Бишкекский городской суд оставил в силе приговор первой инстанции о признании незаконным решения Совета федерации профсоюзов об избрании Мирбека Асанакунова председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG сообщила экс-директор санатория "Кыргызстан" Венера Маймендиева.

По ее словам, теперь Асанакунов должен покинуть пост главы ФПК.

- Он, конечно, может обжаловать решение горсуда, но в любом случае приговор вступил в законную силу. По крайней мере, 30 апреля этого года на Совете федерации профсоюзов этот вопрос будет поставлен на повестку дня, - пояснила она.

Напомним, 31 января 2019 года Первомайский районный суд Бишкека отменил решение Совета Федерации профсоюзов от 16 января 2018 года об избрании Асанакунова председателем ФПК. Поводом этого решения стал иск некоторых членов профсоюза, которые заявляли, что назначение Асанакунова на должность главы ФПК прошло с нарушениями устава организации, так как для этого поста необходим пятилетний стаж работы в профсоюзах.

Супругой Мирбека Асанкунова является депутат парламента от фракции СДПК Гулкан Молдобекова. Член политического совета СДПК с 2010 года. Правда, в новый состав она уже не вошла.


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URL: https://www.vb.kg/378068
Теги:
назначение, профсоюзы, суд, Гулкан Молдобекова, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, СДПК, Мирбек Асанакунов
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