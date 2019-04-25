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В Бишкеке обсудят роль России в тюркском мире

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- ВБ
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На молодежном форуме "Россия и тюркский мир: взгляд молодежи из России и Кыргызстана", который пройдет 26-27 апреля на базе Кыргызско-Российского Славянского университета, обсудят роль России в тюркском мире и взаимодействие культур тюркских регионов России и тюркоязычных государств.

Для участия в форуме в Кыргызстан прибывает представительная делегация российских экспертов, студентов и аспирантов из 12 вузов и академических институтов.

В рамках Форума пройдет работа выставки "Российские тюркологи и традиции российской тюркологии", которая включает в себя портретную фотогалерею и книжную экспозицию научных работ.


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URL: https://www.vb.kg/378070
Теги:
вуз, Россия, форум, Кыргызстан, КРСУ
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