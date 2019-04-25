В Бишкеке обсудят роль России в тюркском мире

На молодежном форуме "Россия и тюркский мир: взгляд молодежи из России и Кыргызстана", который пройдет 26-27 апреля на базе Кыргызско-Российского Славянского университета, обсудят роль России в тюркском мире и взаимодействие культур тюркских регионов России и тюркоязычных государств.

Для участия в форуме в Кыргызстан прибывает представительная делегация российских экспертов, студентов и аспирантов из 12 вузов и академических институтов.

В рамках Форума пройдет работа выставки "Российские тюркологи и традиции российской тюркологии", которая включает в себя портретную фотогалерею и книжную экспозицию научных работ.