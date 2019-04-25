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Мэрия пожаловалась на ночных гонщиков

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- ВБ
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Ночные гонщики портят велодорожку на Южной магистрали! Такое сообщение в Facebook опубликовал руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

"Не первый раз на Южной магистрали проходят ночные гонки, которые создают неудобства и опасность горожанам и портят муниципальное имущество.

Накануне ночью из-за превышения скорости водитель не справился с управлением и влетел в велодорожку, которую построили для комфорта горожан и гостей столицы. Тем самым нанесён ущерб в размере 100 тысяч сомов, повреждены отбойники и бордюры. Другой случай привёл к нанесению ущерба в размере около 150 тысяч сомов.

Такая картина повторяется каждую ночь и вызывает беспокойство за жизнь и здоровье жителей столицы и приводит к неприятным последствиям в виде порчи муниципального имущества.

Мы просим Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения и ГУВД столицы принять меры к гражданам, ГРУБО нарушающим общественный порядок и Правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью водитель "Мерседеса" не справился с управлением и влетел в ограждение. Водитель бросил своих пострадавших пассажиров в машине.


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URL: https://www.vb.kg/378071
Теги:
ГУВД, мэрия, ДТП, Бишкек, ГУОБДД
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