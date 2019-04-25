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По подозрению в мошенничестве задержана 60-летняя жительница Бишкека

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- ВБ
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Задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве, оставившая нескольких граждан без денег и обещанной квартиры. В середине апреля 2019 года в милицию обратилась жительница Чуйской области с заявлением о принятии мер в отношении малознакомой женщины по имени "Чолпон", которая мошенническим путем, под предлогом предоставления квартиры некой крупной стройкомпании, завладела денежными средствами в размере 6 600 долларов США. Потерпевшая, находившаяся за рубежом на заработках, в течение двух лет частями отдавала деньги мошеннице. Когда поняла, что стала жертвой аферистов, она обратилась в милицию. Как потом выяснилось женщина, предлагавшая квартиру, к строительной компании никакого отношения не имеет. Кроме этого, в апреле 2019 года с аналогичным заявлением в органы внутренних дел обратилась другая жительница Чуйской области с просьбой принять меры в отношении той же вышеуказанной женщины, совершившей мошеннические действия.

В заявлении указывалось, что осенью 2016 года малознакомая женщина обманным путем под предлогом предоставления квартиры в новом строящемся доме завладела денежными средствами в сумме 4 500 долларов США. По словам потерпевшей аферистка убеждала, что скоро выдается бюджетная квартира малоимущим, и она может помочь ей попасть в заветный список и получить жилые "квадраты" по гораздо низкой цене.

Указанные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП. УВД Первомайского района г. Бишкек проводит расследование по ст. 204 ч.2 (Мошенничество) УК Кыргызкой Республики.

В рамках досудебного расследования сотрудниками 2-го управления СКМ МВД проведены оперативно-следственные мероприятия. По подозрению в совершении вышеуказанных противоправных деяний задержана и водворена в ИВС ГУВД г. Бишкек гражданка С.Ч. 1959 г.р., проживающая в г. Бишкек. Проверяется ее причастность к еще нескольким аналогичным мошенническим действиям. Расследование продолжается.

Сотрудники 2-го управления Службы криминальной милиции МВД обращаются к гражданам, владеющим какой-либо другой информацией или потерпевшим от противоправной деятельности указанной гражданки С.Ч., позвонить по телефонам 0132 266261 – Дежурная часть СКМ МВД, или 0706545656, 0552102909.


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URL: https://www.vb.kg/378072
Теги:
афера, задержание, мошенничество, недвижимость, Бишкек, ГУВД, ИВС
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