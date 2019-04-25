Добычи урана на Иссык-Куле не будет! Правительство отозвало лицензию

Правительство Кыргызстана отозвало лицензию на разведку урана на месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, который находится с рабочей поездкой в Иссык-Кульской области.

- Официально заявляю, что месторождение закрыто, там не ведется никаких работ. У компании нет лицензии на разработку урана. Лицензию на разведку правительство отозвало, - сказал вице-премьер-министр.

Во время своей поездки Боронов проинспектировал выполнение поручения премьер-министра о прекращении любых работ на месторождении. Сейчас административные и промышленные здания на руднике опечатаны, вся техника вывезена.

Кроме того Боронов провел встречу с населением области в городах Балыкчи и Боконбаево.

Напомним, лицензией на разведку урана на месторождении Таш-Булак в Тонском районе Иссык-Кульской области владела компания ОсОО "ЮрАзия в Кыргызстане", в ближайшее время фирма планировала получить лицензию на добычу радиоактивного вещества и начать его переработку на заводе в Кара-Балте в Чуйской области. Общественность, опасаясь за экологию республики и здоровье населения, выступила против этих планов. В интернете петиция с обращением к властям собрала более 20 тысяч подписей. В пятницу планировалось проведение масштабных митингов на Иссык-Куле и в Бишкеке. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился остановить работы на месторождении, была создана группа, которая изучает этот вопрос.