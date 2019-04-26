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В Бишкеке покажут премьерный моноспектакль "Пугачев. Рождение"

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- ВБ
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1 мая в 19:30 в Культурном центре Асанбай состоится показ премьерного спектакля алматинского театра Жас Сахна - моноспектакль "ПУГАЧЕВ. Рождение" в исполнении Марата Амираева. Сергей Есенин написал великолепную, новаторскую поэму "Пугачев". Он несколько лет посвятил изучению народного восстания и фигуры Емельяна Пугачева, способного сплотить народ во имя единой цели - свободы.

Моноспектакль "ПУГАЧЕВ. Рождение" как раз о том, как Есенин работал над этой исторической драмой - о жажде жизни, стремлении к свободе и бесстрашном, готовом к переменам народе.

Исполнитель - Марат Амираев (г.Бишкек) - талантливый актер и режиссер, лауреат театральных премий и фестивалей.

Режиссёр-постановщик - Алексей Шемес (г. Москва);

Художник-постановщик - Владимир Пономарёв (г. Алматы);

Звук и свет - Данияр Сатыбалдиев (г. Алматы).

Билеты можно приобрести на сайте: https://ticket.kg/event/monospektakl-pugachev-rozhdenie или в Культурном центре Асанбай перед началом спектакля.

Вопросы по телефону: 0775979500⠀⠀⠀⠀

Адрес Культурного центра Асанбай: Токомбаева, 21а/4


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URL: https://www.vb.kg/378077
Теги:
Казахстан, театр, Бишкек, Кыргызстан
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