Как отметят День Победы в Кыргызстане?

Кыргызские власти подготовили программу мероприятий ко дню празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
- В Бишкеке на площади Победы состоится митинг-реквием, концертная программа, будет организована выставка военной техники советских времен. В столице и регионах будут также организованы выставки, торжественные мероприятия по случаю Дня Победы.
Основное масштабное мероприятие – это акция "Бессмертный полк", которая по традиции пройдет в День Победы – 9 мая 2019 года, - сообщили в правительстве.
Кроме этого, в республике пройдут круглые столы, лекции для студентов вузов, классные часы для школьников с участием ветеранов Великой Отечественной войны.
В правительстве отметили, что ветеранам к празднику выплатят единовременное денежное пособие. Размер пособия пока не называется.
В свою очередь активисты акции "Бессмертный полк" объявили построение. Организационное сообщение размещено на аккаунте в Facebook.
ВНИМАНИЕ! КЫРГЫЗСТАН!
Объявляем построение "Бессмертного полка"!
Информацию будем добавлять по мере поступления!
БИШКЕК
Встречаемся 9 мая в 9.00 на Южных Воротах! Выступаем на марш - в 10.00!
Маршрут - Советская - Фрунзе - Площадь Победы!
Для справок, координатор Zulfira Haibullina, т. + 996 555 587644
ОШ
Для справок, координатор Алена Смирнова т. + 996 555 630270
НАРЫН
Место сбора - 9 Мая 2019 г в 9:00 Парк Победы.
Ишенбек Алмамбетов т.+996 707 797878
с.ИВАНОВКА
Сбор 9 Мая 2019 г в в 8.00 школа 1 им.Айтматова
Александр Юдаков т.+996 555 767805
Федосеева Валентина Васильевна + 996 556 344566
ДЖАЛАЛ-АБАД
Ждем информацию
Виктор Малюженко т.+996 559 609066
с.ЖАНЫ-ЖЕР,
с.НИЖНИЙ ЧУЙСК
с.ЖАНЫ-ПАХТА
Построение 9 мая в 8:30
Ivan Sergeevich Ivanov т. +996554551488
ТАЛАС
Ждем информацию
Асыла Мамбеталиева т.+996550220631, +996700677000
КАНТ
ТОКМАК
КАРАКОЛ
ЧОЛПОН-АТА
КЕМИН
КАДЖИ-САЙ
И другие наши города и села - присоединяемся! Ждем информацию!
Регистрация на марш не нужна!
С собой иметь хорошее настроение, портрет (если есть) и ПАМЯТЬ о своих ветеранах!