Как отметят День Победы в Кыргызстане?

Кыргызские власти подготовили программу мероприятий ко дню празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

- В Бишкеке на площади Победы состоится митинг-реквием, концертная программа, будет организована выставка военной техники советских времен. В столице и регионах будут также организованы выставки, торжественные мероприятия по случаю Дня Победы.

Основное масштабное мероприятие – это акция "Бессмертный полк", которая по традиции пройдет в День Победы – 9 мая 2019 года, - сообщили в правительстве.

Кроме этого, в республике пройдут круглые столы, лекции для студентов вузов, классные часы для школьников с участием ветеранов Великой Отечественной войны.

В правительстве отметили, что ветеранам к празднику выплатят единовременное денежное пособие. Размер пособия пока не называется.

В свою очередь активисты акции "Бессмертный полк" объявили построение. Организационное сообщение размещено на аккаунте в Facebook.

ВНИМАНИЕ! КЫРГЫЗСТАН!

Объявляем построение "Бессмертного полка"!

Информацию будем добавлять по мере поступления!

БИШКЕК

Встречаемся 9 мая в 9.00 на Южных Воротах! Выступаем на марш - в 10.00!

Маршрут - Советская - Фрунзе - Площадь Победы!

Для справок, координатор Zulfira Haibullina, т. + 996 555 587644

ОШ

Для справок, координатор Алена Смирнова т. + 996 555 630270

НАРЫН

Место сбора - 9 Мая 2019 г в 9:00 Парк Победы.

Ишенбек Алмамбетов т.+996 707 797878

с.ИВАНОВКА

Сбор 9 Мая 2019 г в в 8.00 школа 1 им.Айтматова

Александр Юдаков т.+996 555 767805

Федосеева Валентина Васильевна + 996 556 344566

ДЖАЛАЛ-АБАД

Ждем информацию

Виктор Малюженко т.+996 559 609066

с.ЖАНЫ-ЖЕР,

с.НИЖНИЙ ЧУЙСК

с.ЖАНЫ-ПАХТА

Построение 9 мая в 8:30

Ivan Sergeevich Ivanov т. +996554551488

ТАЛАС

Ждем информацию

Асыла Мамбеталиева т.+996550220631, +996700677000

КАНТ

ТОКМАК

КАРАКОЛ

ЧОЛПОН-АТА

КЕМИН

КАДЖИ-САЙ

И другие наши города и села - присоединяемся! Ждем информацию!

Регистрация на марш не нужна!

С собой иметь хорошее настроение, портрет (если есть) и ПАМЯТЬ о своих ветеранах!