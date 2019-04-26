Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 77.87 - 78.60

Депутаты от СДПК признали в Сагынбеке Абдрахманове своего лидера

202  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов встретился с депутатами от фракции СДПК городского кенеша Джалал-Абада. Об этом редакции VB.KG сообщил представитель партии.

По его словам, на этой встрече депутаты выслушали несколько поручений от новоизбранного председателя СДПК.

- Первое - это упорядочить первичную партийную ячейку и второе - совместно с координатором СДПК по Джалал-Абаду детализировать списки членов партии, - пояснили в партии.

Также Сагынбек Абдрахманов и его заместители встретились с полпредом Правительства в Джалал-Абадской области Кыянбеком Сатыбалдиевым.

- Это было исключительно ознакомительная встреча с губернатором области. Все же он также представляет партию СДПК, - сказал представитель политобъединения.

Напомним, в базе партий Министерства юстиции КР руководителем СДПК значится уже Сагынбек Абдрахманов, а не Алмазбек Атамбаев, что в свою очередь вызвало недовольство сторонников экс-президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378084
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кыянбек Сатыбалдиев, Джалал-Абадская область, местный кенеш, правительство, конфликт, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  