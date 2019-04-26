Депутаты от СДПК признали в Сагынбеке Абдрахманове своего лидера

Лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов встретился с депутатами от фракции СДПК городского кенеша Джалал-Абада. Об этом редакции VB.KG сообщил представитель партии.
По его словам, на этой встрече депутаты выслушали несколько поручений от новоизбранного председателя СДПК.
- Первое - это упорядочить первичную партийную ячейку и второе - совместно с координатором СДПК по Джалал-Абаду детализировать списки членов партии, - пояснили в партии.
Также Сагынбек Абдрахманов и его заместители встретились с полпредом Правительства в Джалал-Абадской области Кыянбеком Сатыбалдиевым.
- Это было исключительно ознакомительная встреча с губернатором области. Все же он также представляет партию СДПК, - сказал представитель политобъединения.
Напомним, в базе партий Министерства юстиции КР руководителем СДПК значится уже Сагынбек Абдрахманов, а не Алмазбек Атамбаев, что в свою очередь вызвало недовольство сторонников экс-президента.