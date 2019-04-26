Жээнбеков встретился с членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 апреля, в рамках рабочего визита в КНР, в Пекине встретился с членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунином.

Тепло приветствуя Президента Кыргызской Республики, Ван Хунин выразил благодарность Сооронбаю Жээнбекову за его вклад в укрепление кыргызско-китайских отношений.

"В июне 2018 года Вы совершили государственный визит в КНР и совместно с Председателем Си Цзиньпинем вывели наши взаимоотношения на уровень всестороннего стратегического партнерства. В этом большая Ваша заслуга и мы это высоко ценим", - отметил член Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунин.

Он выразил благодарность Кыргызстану за поддержку инициатив Китая в рамках ШОС и по платформе "Один пояс – один путь".

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил признательность китайской стороне за теплый прием, подчеркнув высокий уровень проведения второго Форума по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса - одного пути". Форум дал возможность провести встречи с китайскими друзьями.

"Мы были свидетелями прекрасного выступления Председателя Си Цзиньпиня. Форум проходит на очень высоком уровне, где участвуют главы нескольких десятков государств и это говорит о большом авторитете наших друзей – нашего стратегического партнера КНР на международной арене. В прошлом году Китай отмечал 40-летие проведения политики реформ и открытости. За эти 40 лет руководство Китая, партия, и весь китайский народ своим упорным трудом достигли колоссальных успехов в развитии страны. Китай в этом году отмечает 70-летие со дня своего основания. Сегодня КНР вносит большой вклад в обеспечение международной стабильности. В Кыргызстане искренне рады успехам дружественного Китая", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков. Он добавил, что Кыргызстан в этом году ожидает Председателя КНР Си Цзиньпиня с государственным визитом.