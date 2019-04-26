Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 77.87 - 78.60

Жээнбеков встретился с членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК

106  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 апреля, в рамках рабочего визита в КНР, в Пекине встретился с членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунином.

Тепло приветствуя Президента Кыргызской Республики, Ван Хунин выразил благодарность Сооронбаю Жээнбекову за его вклад в укрепление кыргызско-китайских отношений.

"В июне 2018 года Вы совершили государственный визит в КНР и совместно с Председателем Си Цзиньпинем вывели наши взаимоотношения на уровень всестороннего стратегического партнерства. В этом большая Ваша заслуга и мы это высоко ценим", - отметил член Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунин.

Он выразил благодарность Кыргызстану за поддержку инициатив Китая в рамках ШОС и по платформе "Один пояс – один путь".

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил признательность китайской стороне за теплый прием, подчеркнув высокий уровень проведения второго Форума по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса - одного пути". Форум дал возможность провести встречи с китайскими друзьями.

"Мы были свидетелями прекрасного выступления Председателя Си Цзиньпиня. Форум проходит на очень высоком уровне, где участвуют главы нескольких десятков государств и это говорит о большом авторитете наших друзей – нашего стратегического партнера КНР на международной арене. В прошлом году Китай отмечал 40-летие проведения политики реформ и открытости. За эти 40 лет руководство Китая, партия, и весь китайский народ своим упорным трудом достигли колоссальных успехов в развитии страны. Китай в этом году отмечает 70-летие со дня своего основания. Сегодня КНР вносит большой вклад в обеспечение международной стабильности. В Кыргызстане искренне рады успехам дружественного Китая", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков. Он добавил, что Кыргызстан в этом году ожидает Председателя КНР Си Цзиньпиня с государственным визитом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378085
Теги:
Китай, президент, сотрудничество, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  