Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 77.87 - 78.60

Города и районы, которые глава кабмина освободил от налогов

147  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление Правительства Кыргызской Республики "О преференциальных населенных пунктах".

Данный документ направлен на стимулирование экономической и инвестиционной деятельности в регионах, дотационных населенных пунктах республики и приграничных населенных пунктов, путем предоставления освобождений от уплаты по четырем видам налогов: налог с продаж, налог на прибыль, земельный налог и налог на недвижимость, при запуске промышленных, экспортоориентированных и инновационных предприятий со сроком 5 лет и с возможностью продления до 10 лет.

Согласно постановлению, преференциальными населенными пунктами определены:

- айыльные аймаки, получающие выравнивающие гранты (трансферты) из республиканского бюджета с целью поддержания стабильного социально-экономического положения;

- Каракол, Балыкчы, Нарын, Кочкорка, Токмок, Кара-Балта, Талас, Исфана, Баткен, Кадамжай, Узген, Кара-Суу, Таш-Кумыр, Кара-Куль, Джалал-Абад, Кербен, Кочкор-Ата, Кызыл-Кия, Сулюкта, Майлуу-Суу, Ноокат, Айдаркен, Кок-Жангак, Токтогул, Чолпон-Ата, Шопоков, Кант, Орловка, Кемин, Каинды.

Виды преференциальной промышленной деятельности включены по нижеследующим направлениям:

- все виды промышленного производства, основанные на инновационных технологиях;

- легкая и пищевая промышленности;

- электроэнергетика;

- переработка сельскохозяйственной продукции;

- сборочное производство;

- любое экспортно-ориентированное производство.

Документом предусматривается типовое инвестиционное соглашение об осуществлении деятельности в преференциальных населенных пунктах.

Решение о предоставлении преференциальным промышленным предприятиям льгот по налогам в пределах территории конкретного населенного пункта принимается на основе инвестиционного соглашения, заключенного органами местного самоуправления населенных пунктов, с инвесторами, осуществляющими инвестиционные вложения в новые промышленные предприятия, прошедшие государственную регистрацию после 1 января 2019 года, деятельность которых относится к преференциальным видам промышленной деятельности, подлежащим льготному налогообложению.

Одним из условий инвестиционного соглашения об осуществлении деятельности в преференциальном населенном пункте является то, что инвестор в течении 5 лет создаст рабочие места, обеспечит инвестиции в производство в объёмах, установленных соглашением.

Справочно: Фактические данные за последние 10 лет демонстрируют, что экономическая активность концентрируется в городе Бишкек. В республике 60% промышленных предприятий расположены на территории Чуйской области и городе Бишкек.

По республике из общего числа айыльных аймаков 82,5 % являются дотационными. Неравномерное развитие территорий увеличивает миграционные потоки как внутри страны, так и за ее пределы. Кроме того, наблюдается отток квалифицированной рабочей силы из менее развитых в более развитые регионы.

В этой связи, в целях решения проблем связанных с развитием регионов, приграничных населенных пунктов Правительством Кыргызской Республики создаются инструменты, способствующие повышению экономической активности в регионах, созданию рабочих мест, формированию опорных территорий, и создания для них условий, необходимых для повышения инвестиционной привлекательности и общего делового климата регионов.

Отметим, что указанное постановление разработано в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации" и Концепции региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378086
Теги:
инвестиции, налоги, правительство, президент, промышленность, сельское хозяйство, Кыргызстан, экономика, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  