Города и районы, которые глава кабмина освободил от налогов

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление Правительства Кыргызской Республики "О преференциальных населенных пунктах".

Данный документ направлен на стимулирование экономической и инвестиционной деятельности в регионах, дотационных населенных пунктах республики и приграничных населенных пунктов, путем предоставления освобождений от уплаты по четырем видам налогов: налог с продаж, налог на прибыль, земельный налог и налог на недвижимость, при запуске промышленных, экспортоориентированных и инновационных предприятий со сроком 5 лет и с возможностью продления до 10 лет.

Согласно постановлению, преференциальными населенными пунктами определены:

- айыльные аймаки, получающие выравнивающие гранты (трансферты) из республиканского бюджета с целью поддержания стабильного социально-экономического положения;

- Каракол, Балыкчы, Нарын, Кочкорка, Токмок, Кара-Балта, Талас, Исфана, Баткен, Кадамжай, Узген, Кара-Суу, Таш-Кумыр, Кара-Куль, Джалал-Абад, Кербен, Кочкор-Ата, Кызыл-Кия, Сулюкта, Майлуу-Суу, Ноокат, Айдаркен, Кок-Жангак, Токтогул, Чолпон-Ата, Шопоков, Кант, Орловка, Кемин, Каинды.

Виды преференциальной промышленной деятельности включены по нижеследующим направлениям:

- все виды промышленного производства, основанные на инновационных технологиях;

- легкая и пищевая промышленности;

- электроэнергетика;

- переработка сельскохозяйственной продукции;

- сборочное производство;

- любое экспортно-ориентированное производство.

Документом предусматривается типовое инвестиционное соглашение об осуществлении деятельности в преференциальных населенных пунктах.

Решение о предоставлении преференциальным промышленным предприятиям льгот по налогам в пределах территории конкретного населенного пункта принимается на основе инвестиционного соглашения, заключенного органами местного самоуправления населенных пунктов, с инвесторами, осуществляющими инвестиционные вложения в новые промышленные предприятия, прошедшие государственную регистрацию после 1 января 2019 года, деятельность которых относится к преференциальным видам промышленной деятельности, подлежащим льготному налогообложению.

Одним из условий инвестиционного соглашения об осуществлении деятельности в преференциальном населенном пункте является то, что инвестор в течении 5 лет создаст рабочие места, обеспечит инвестиции в производство в объёмах, установленных соглашением.

Справочно: Фактические данные за последние 10 лет демонстрируют, что экономическая активность концентрируется в городе Бишкек. В республике 60% промышленных предприятий расположены на территории Чуйской области и городе Бишкек.

По республике из общего числа айыльных аймаков 82,5 % являются дотационными. Неравномерное развитие территорий увеличивает миграционные потоки как внутри страны, так и за ее пределы. Кроме того, наблюдается отток квалифицированной рабочей силы из менее развитых в более развитые регионы.

В этой связи, в целях решения проблем связанных с развитием регионов, приграничных населенных пунктов Правительством Кыргызской Республики создаются инструменты, способствующие повышению экономической активности в регионах, созданию рабочих мест, формированию опорных территорий, и создания для них условий, необходимых для повышения инвестиционной привлекательности и общего делового климата регионов.

Отметим, что указанное постановление разработано в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации" и Концепции региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов.