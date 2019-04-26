В Москве полиция проводит рейды по спортклубам, где занимаются мигранты

В Москве полиция проводит рейды в спортивных клубах, где занимаются выходцы из центральноазиатских республик. Информацию подтвердили в посольстве Кыргызстана в России. В дипломатическом представитель отмечают, что рейды носят планово-профилактический характер и проводятся с целью выявления иностранных граждан (в том числе граждан КР) нарушивших законодательство Российской Федерации, а также лиц, находящихся в международном розыске.

- Посольство осуществляет тесное взаимодействие с правоохранительными органами Российской Федерации по данному вопросу и рекомендует гражданам Кыргызской Республики соблюдать спокойствие и иметь при себе необходимые документы, - предупреждают в посольстве Кыргызстана в РФ.

Отметим, несколько недель назад на одном из российских телеканалов показали сюжет журналистов о спортивных клубах, где тренируются выходцы из центральной Азии. Авторы сюжета задавались вопросом "Кто и зачем воспитывает целую армию обученных бойцов из Центральной Азии". В Кыргызстане и в других странах региона многие восприняли этот ролик как разжигание страха и даже ненависти к представителям определённых этнических групп.