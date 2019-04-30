К борьбе с религиозным экстремизмом в ЦА привлекут и Китай

В Бишкеке прошли встречи представителей силовых структур, госоорганов и гражданского общества стран Центральной Азии, Афганистана и России по вопросам предотвращения и противодействия радикализму и экстремизму.

Мероприятия были направлены на создание консультативной рабочей группы (КРГ) представителей различных стран по усилению взаимодействия по предотвращению терроризма в Центральной Азии.

Каким образом будет работать КРГ пояснил редакции VB.KG заместитель директора Госкомиссии по делам религии КР Закир Чотаев.

По его словам, консультативная рабочая группа будет состоять из представителей различных секторов, которые вовлечены в этот процесс.

- Только силовые методы недостаточны для борьбы с терроризмом. Необходимо также активное вовлечение гражданского и экспертного сообщества. Вначале планировалось, что это будут только страны Центральной Азии при поддержке США, но теперь мы считаем, что необходимо расширять формат сотрудничества. Есть необходимость участия в подобных мероприятиях представителей Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ). Потому что это одна из главных структур, которая эффективно борется с терроризмом на территории постсоветского пространства. Также, как вы заметили, на нынешних встречах принимают участие эксперты из Афганистана. В дальнейшем планируется пригласить представителей Китайской народной республики, - пояснил он.

В свою очередь директор Госагенства по делам религии Зайырбек Эргешов рассказал VB.KG, какие мероприятия проводятся в самом Кыргызстане для снижения уровня экстремизма.

- В первую очередь мы проводим разъяснительные работы среди населения Кыргызстана. Также регулярно организуем круглые столы и семинары по этой теме, сотрудничаем со СМИ. Наши сотрудники постоянно читают лекции и проводят семинары в различных государственных органах, например, в погранвойсках и других военных частях. В том числе совместные мероприятия мы проводим с религиозными организациями, - заявил он.

Отметим, борьба с религиозным экстремизмом на сегодняшний день считается чуть ли не первостепенной задачей всего мирового сообщества.