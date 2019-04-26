Объявлен конкурс на должности судей

Совет по отбору судей Кыргызской Республики объявляет конкурсный отбор на замещение 1 вакантной должности судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики и 2 вакантной должности судьи Ошского областного суда.

Об этом было решено сегодня на очередном заседании Совета по отбору судей Кыргызской Республики.

Прием заявлений и документов будет осуществляться секретариатом Совета по отбору судей Кыргызской Республики с 29 апреля по 13 мая 2019 года.

С положением о прохождении конкурсного отбора на должность судьи Кыргызской Республики и вопросами компьютерного тестирования можно ознакомиться на официальном сайте Совета по отбору судей Кыргызской Республики otbor.sot.kg.