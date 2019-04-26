Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 77.85 - 78.30

Объявлен конкурс на должности судей

99  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет по отбору судей Кыргызской Республики объявляет конкурсный отбор на замещение 1 вакантной должности судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики и 2 вакантной должности судьи Ошского областного суда.

Об этом было решено сегодня на очередном заседании Совета по отбору судей Кыргызской Республики.

Прием заявлений и документов будет осуществляться секретариатом Совета по отбору судей Кыргызской Республики с 29 апреля по 13 мая 2019 года.

С положением о прохождении конкурсного отбора на должность судьи Кыргызской Республики и вопросами компьютерного тестирования можно ознакомиться на официальном сайте Совета по отбору судей Кыргызской Республики otbor.sot.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378092
Теги:
Верховный суд, кадры, конкурс, суд, судья, Кыргызстан, Совет по отбору судей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  