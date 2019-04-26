Розыск! Бахтигул ушла из дома 7 марта и исчезла без вести!

Внимание розыск!

Жайылским районным отделом внутренних дел Чуйской области разыскивается без вести пропавшая Каликулова Бахтигул Умаралиевна 2000 года рождения, жительница г.Кара-Балта ул. О.Кошоева. 7 марта 2019 года примерно в 15:00 она вышла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 163-165 см.

Была одета в красную болоньевую куртку, розовую кофту, джинсы красного цвета, зеленые кроссовки.

Если кто-то располагает информацией о местонахождении гр. Каликуловой Б.У., просим сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Жайылского района 0(312) 22-15-58, СКМ розыск 0 (701) 00-57-15, 0(557) 09-20-00 или в 102.

В сообщении пресс-службы ГУВД Чуйской области сообщается, что ранее девушка уже уходила из дома.