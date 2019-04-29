В Бишкеке прошел съезд учителей немецкого языка

В Бишкеке прошел 13-й съезд учителей немецкого языка школьных, средних и высших учебных заведений Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG сообщила председатель Союза учителей немецкого языка КР, кандидат филологических наук Замира Мамбетова.

По ее словам, в Кыргызстане зарегистрировано более 200 учителей немецкого языка, включая частные школы.

- На съезде было чуть более 250 делегатов не только из Кыргызстана, но и Узбекистана, Казахстана. Также были представители посольств Германии и Австрии. На этих мероприятиях мы делимся опытом, обсуждаем и освещаем новинки в области развития преподавания немецкого языка. В этом плане скоро мы намерены провести ряд семинаров. Проводим подобные мероприятия мы каждые 2 года, а каждые 4 года в Германии или Австрии проходят международные съезды, - рассказала Мамбетова.