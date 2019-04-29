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В Бишкеке открывается мультимедийная выставка "От Моне до Малевича"

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- ВБ
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30 апреля 2019 года при поддержке Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики в Мультимедийном центре Hangar Media откроется мультимедийная выставка "От Моне до Малевича. Великие модернисты". Выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы шестнадцати самых значимых представителей эпохи модернизма – Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. В общей сложности будет показано более 1000 работ более, чем из 20 музеев мира.

Крупнейший в Кыргызстане выставочный центр откроется 30 апреля 2019 года в 10 :30 ч. в Мультимедийном Центре Hangar Media. Его площадь составляет 650 кв.м, который состоит из двух независимых пространств, одно из которых - огромный павильон и второй ванзал. Для проведения выставок были установлены современные лазерные проекторы высочайшего разрешения, которые позволили рассмотреть произведения великих мастеров в мельчайших деталях, 15 кВатт обьемного звука, более 500 квадратных метров проекционных экранов.

Это оригинальное и целостное шоу состоящее из двух частей, общей продолжительностью в 70 минут, состоящее из короткометражных фильмов, посвященных основным образам в творчестве каждого из художников. В общей сложности показано около 1000 работ более, чем из 20 музеев мира. Картины проецируются на огромные экраны, сменяя одна другую, оживая и двигаясь в ритме музыкальных композиций, захватывая зрителя в водоворот красок и звуков.

Мультимедийная часть выставки - это уникальный случай, когда творческие эксперименты с новыми технологиями могут привести к рождению новых популярных форм современного искусства.

Кроме того, выставка станет серьезной образовательной площадкой - в специальном аванзале перед посещением экспозиции зрители смогут погрузиться в контекст эпохи и понять логику художников, которая привела их от реалистического изображения действительности к "Черному квадрату".

Посещение выставки "Великие модернисты" сможет открыть для многих современное искусство, ведь научившись смотреть и понимать картины Кандинского и Малевича, зритель готов к восприятию искусства всего XX и XXI вв.

Билет на выставку для взрослых будет стоить 350 сом в будни и 450 сом в выходные дни. Льготы предусмотрены для студентов, пенсионеров, участников ВОВ и многодетных семей. Экспозиция будет работать до 28 мая.

Выставка станет серьезной образовательной площадкой. Здесь будет действовать акция "Урок на выставке" – для всех школьников (до 16 лет включительно) будет организован льготный вход на выставку в составе группы. Особое внимание будет уделяться приглашению групп из художественных школ и школ, где есть предмет "Мировая художественная культура" с преподавателями, которые во время или после выставки могли бы провести для учеников экскурсии. Наглядный экскурс в историю искусства на примерах 12 величайших художников XIX - начала XX вв. мог бы стать большим подспорьем в освоении предмета.

Кроме того, в рамках выставки, в определенные дни, будет организован лекторий для посетителей, посвященный жизни и творчеству каждого из художников.

"Картины модернистов часто содержат загадки для взгляда, заставляя его блуждать как по лабиринту, и открывают источник смысла там, где традиция видит лишь хаос и бессмыслицу. Они с легкостью обретают новую жизнь при помощи цифровых технологий - ведь сто лет назад именно творчество модернистов было первым проблеском этого технологического будущего".

Мультимедийная выставка создана компанией Artplay Media, г. Москва и проходит по лицензионному договору в рамках официальной франшизы Artplay Media, которое включает эксклюзивное право показа выставки на территории Кыргызстана.

Выставка будет работать от 30 апреля до 28 мая 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/378099
Теги:
выставка, искусство, Россия, Бишкек, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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