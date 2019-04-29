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"Каркыра - автодорожный" возобновит работу с 1 мая

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что с 1 мая 2019 г. контрольно – пропускной пункт "Каркыра – автодорожный" на кыргызско – казахстанском участке государственной границы возобновляет работу.

КПП "Каркыра – автодорожный" будет функционировать в дневное время с 08 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин без выходных.

Пункт пропуска могут пересекать граждане и легковой автомобильный транспорт, за исключением грузовых автомашин.

Напомним, что на КПП "Каркыра-автодорожный" не осуществляется пропуск по электронным визам.

КПП "Каркыра – автодорожный" находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

В соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан "О пунктах пропуска через государственную границу" от 25 декабря 2003 года "Каркыра – автодорожный" является многосторонним, автомобильным КПП.


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URL: https://www.vb.kg/378104
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, Погранслужба
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