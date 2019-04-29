В Кыргызстан прибывает министр обороны РФ Сергей Шойгу

Сегодня в Кыргызстан прибывает министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу для участия в заседании Совета министров обороны ШОС. В мероприятии также принимают участие министры обороны КНР, Казахстана, Таджикистана, Индии, Пакистана, Узбекистана. И, конечно же, Кыргызстана.

Но сначала Сергей Кужегетович посетит военно-воздушную базу "Кант", где с его и участием начальника Генштаба ВС КР генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым состоится церемония приема-передачи вертолетов и военной техники.

Так, Кыргызстан получает от России 2 вертолета МИ-8 и 9 бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ).

А завтра, 30 апреля,состоится совещание с участием министров обороны государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан).

Фото иллюстративное. МИ - 9 и БРДМ.