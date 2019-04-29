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В Кыргызстан прибывает министр обороны РФ Сергей Шойгу

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- ВБ
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Сегодня в Кыргызстан прибывает министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу для участия в заседании Совета министров обороны ШОС. В мероприятии также принимают участие министры обороны КНР, Казахстана, Таджикистана, Индии, Пакистана, Узбекистана. И, конечно же, Кыргызстана.

Но сначала Сергей Кужегетович посетит военно-воздушную базу "Кант", где с его и участием начальника Генштаба ВС КР генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым состоится церемония приема-передачи вертолетов и военной техники.

Так, Кыргызстан получает от России 2 вертолета МИ-8 и 9 бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ).

А завтра, 30 апреля,состоится совещание с участием министров обороны государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан).

Фото иллюстративное. МИ - 9 и БРДМ.


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URL: https://www.vb.kg/378106
Теги:
Китай, Россия, Кыргызстан, Министерство обороны, ОДКБ, ШОС, Райимберди Дуйшенбиев
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