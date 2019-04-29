Вооруженных грабителей в масках разыскивает милиция столицы

В ночь с 27 на 28 апреля в 12 микрорайоне Бишкека было совершенно разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Примерно в 00.30 часов двое неизвестных лиц в черных масках с вырезами для глаз и в камуфлированной форме ворвались в магазин "Супер-Арзан", угрожая неустановленным огнестрельным оружием кассиру и охраннику, нанесли телесные повреждения и завладели денежными средствами в размере примерно 35 000 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Видео преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство по ст. 202 (разбой) УК КР.

В настоящее время ведутся поисковые и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.