Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 77.72 - 78.35

Вооруженных грабителей в масках разыскивает милиция столицы

365  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь с 27 на 28 апреля в 12 микрорайоне Бишкека было совершенно разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Примерно в 00.30 часов двое неизвестных лиц в черных масках с вырезами для глаз и в камуфлированной форме ворвались в магазин "Супер-Арзан", угрожая неустановленным огнестрельным оружием кассиру и охраннику, нанесли телесные повреждения и завладели денежными средствами в размере примерно 35 000 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Видео преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство по ст. 202 (разбой) УК КР.

В настоящее время ведутся поисковые и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378108
Теги:
ГУВД, ограбление, оружие, разбой, розыск, уголовная ответственность, видеонаблюдение, Бишкек, Кыргызстан, следствие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Ш. Холмс
29.04.2019, 13:12

По внешнему виду вряд ли найдут если не будет свидетелей, остается только агентурная информация, на что мало надежды.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  