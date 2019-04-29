Горячую воду в Бишкеке отключат 6 мая!

В столице с 6 мая по 6 июня 2019 года будет отключена горячая вода, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Соответствующее распоряжение №100-р подписал мэр города Бишкек Азиз Суракматов.

Отключения производятся по причине ежегодных профилактических​ работ и в целях обеспечения качественной ​ и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления ОАО "Бишкектеплосеть", "Бишкектеплоэнерго" к отопительному сезону.

"Дорогие горожане! Мы приносим искренние извинения за предоставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проводимым работам. ​

Справочная служба​ ОАО "Бишкектеплосеть" 1980

Справочная служба коммунального предприятия​ "Бишкектеплоэнерго" (312)21-28-47", - говорится в сообщении пресс-службы.