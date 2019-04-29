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Горячую воду в Бишкеке отключат 6 мая!

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- ВБ
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В столице с 6 мая по 6 июня 2019 года будет отключена горячая вода, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Соответствующее распоряжение №100-р подписал мэр города Бишкек Азиз Суракматов.

Отключения производятся по причине ежегодных профилактических​ работ и в целях обеспечения качественной ​ и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления ОАО "Бишкектеплосеть", "Бишкектеплоэнерго" к отопительному сезону.

"Дорогие горожане! Мы приносим искренние извинения за предоставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проводимым работам. ​

Справочная служба​ ОАО "Бишкектеплосеть" 1980

Справочная служба коммунального предприятия​ "Бишкектеплоэнерго" (312)21-28-47", - говорится в сообщении пресс-службы.


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URL: https://www.vb.kg/378111
Теги:
Азиз Суракматов, вода, отключение воды, ремонт, Бишкек, мэр, мэрия
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Комментарии
Бишкек
29.04.2019, 14:19

Весна холодная и дождливая ,ещё и горячую воду отключают раньше времени ,спасибо что «думаете о людях», уважаемый мэр ,вас то не коснётся отключение !

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Горожанин
29.04.2019, 14:38

Хоть на Орозо оставьте в покое воду.

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Депутат
29.04.2019, 14:43

Мэри, шо не мог своими мозгами додуматься, что сейчас дождливо и прохладно и жителям тяжело будет...К тому же под начало Орозо сделал "подарок"...Можно же с лета начать откл с 1 июня. 

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Анара
29.04.2019, 14:50

Издеваются чтоли, конда орозо начинается, раньше в конце месяца отключали, или у них также и как орозо вперед идет график, надо поднимать жтот вопрос, вечно у них наоборот идет,

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боб
29.04.2019, 15:09

мы живём в средневековье, в других странах СНГ давно уже нету отключений воды на месяц

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1
29.04.2019, 15:25

весна холоднее предыдущих лет. подождали бы до конца мая!!!! холодно по утрам, горячей водой согреваешься, почему нельзя учесть этот факт. спасибо "за заботу" о гражданах, уважаемые!

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