Премьер Абылгазиев примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза.

На заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в городе Ереван Республики Армения, главы правительств Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации рассмотрят широкий спектр вопросов, касающихся расширения и углубления сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза по таким направлениям, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, туризм, наука и инновации.

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета ожидается подписание ряда документов.