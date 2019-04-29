День города. После вечернего фейерверка празднующих развезут по домам

Мэрия подготовила праздничную программу ко Дню города Бишкек. Мероприятия начались с утра. А вот те, на которые бишкекчане и гости столицы еще могут успеть.

Главное праздничное мероприятие начнется в 18:00 часов на площади "Ала-Тоо". Гвоздём праздничного вечера станут зарубежные звезды – российская певица Согдиана и узбекская группа "Ялла", а также отечественные звезды: группа "Элес", Кайрат Примбердиев, Салтанат Ашырова, Ислам Акматов, Гульнур Сатылганова, Мирбек Атабеков и духовой оркестр. Кульминацией праздника будет 6-минутный красочный фейерверк.

Сегодня вечером в Бишкек уже прилетел легендарный артист, художественный руководитель и солист ВИА "Ялла" Фарух Закиров.

28-29 апреля у памятника Курманжан Датке пройдет ярмарка ХЭНД МЭЙД с 10 утра до 19 вечера.

29 апреля в 14:00 часов в сквере имени Тоголок Молдо откроется выставка "Пишпек, Фрунзе, Бишкек". В это же время централизованная библиотечная система организует выставку "Бишкек – мой любимый город" .

29 апреля в 11:00 часов на аллее Молодёжи был организован концерт, прикладная выставка, фотовыставка Ч. Айтматова, выставка "Пишпек-Фрунзе-Бишкек", показательные выступления спортивных кружков: айкидо, самбо, дзюдо, курош, кудо, игр по станциям: веселые эстафеты, юный богатырь, национальные игры (альчики), самый меткий (дартс), музыкальный город.

29 апреля с 15:00 до 17:00 часов на спортивной площадке по улице Кольбаева всех горожан ждут на спортивных соревнований среди детей и взрослых.

29 апреля с 15:00 до 17:30 часов у ЦУМа будет выступать джазовая группа "Аура".

Кстати, это не единственный подарок мэрии горожанам и гостям столицы.

После праздничного концерта на площади Ала-Тоо, который начнётся в 19:00 часов и завершится красочным фейерверком, горожан и гостей столицы будет ждать общественный муниципальный транспорт, который будет работать бесплатно.

Будет организован развоз людей спецрейсом с площади "Ала-Тоо" с 21:00 до 24:00 часов по маршрутам:

- автобусы № 7, 9, 38, 42;

- троллейбусы №4, 10, 7, 8, 2, 14.

С днем Города!