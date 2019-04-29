Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 77.72 - 78.35

День города. После вечернего фейерверка празднующих развезут по домам

217  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия подготовила праздничную программу ко Дню города Бишкек. Мероприятия начались с утра. А вот те, на которые бишкекчане и гости столицы еще могут успеть.

Главное праздничное мероприятие начнется в 18:00 часов на площади "Ала-Тоо". Гвоздём праздничного вечера станут зарубежные звезды – российская певица Согдиана и узбекская группа "Ялла", а также отечественные звезды: группа "Элес", Кайрат Примбердиев, Салтанат Ашырова, Ислам Акматов, Гульнур Сатылганова, Мирбек Атабеков и духовой оркестр. Кульминацией праздника будет 6-минутный красочный фейерверк.

Сегодня вечером в Бишкек уже прилетел легендарный артист, художественный руководитель и солист ВИА "Ялла" Фарух Закиров.

28-29 апреля у памятника Курманжан Датке пройдет ярмарка ХЭНД МЭЙД с 10 утра до 19 вечера.

29 апреля в 14:00 часов в сквере имени Тоголок Молдо откроется выставка "Пишпек, Фрунзе, Бишкек". В это же время централизованная библиотечная система организует выставку "Бишкек – мой любимый город" .

29 апреля в 11:00 часов на аллее Молодёжи был организован концерт, прикладная выставка, фотовыставка Ч. Айтматова, выставка "Пишпек-Фрунзе-Бишкек", показательные выступления спортивных кружков: айкидо, самбо, дзюдо, курош, кудо, игр по станциям: веселые эстафеты, юный богатырь, национальные игры (альчики), самый меткий (дартс), музыкальный город.

29 апреля с 15:00 до 17:00 часов на спортивной площадке по улице Кольбаева всех горожан ждут на спортивных соревнований среди детей и взрослых.

29 апреля с 15:00 до 17:30 часов у ЦУМа будет выступать джазовая группа "Аура".

Кстати, это не единственный подарок мэрии горожанам и гостям столицы.

После праздничного концерта на площади Ала-Тоо, который начнётся в 19:00 часов и завершится красочным фейерверком, горожан и гостей столицы будет ждать общественный муниципальный транспорт, который будет работать бесплатно.

Будет организован развоз людей спецрейсом с площади "Ала-Тоо" с 21:00 до 24:00 часов по маршрутам:

- автобусы № 7, 9, 38, 42;

- троллейбусы №4, 10, 7, 8, 2, 14.

С днем Города!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378114
Теги:
Азиз Суракматов, концерт, праздник, Бишкек, мэр, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  