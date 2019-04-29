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Теперь закупкой лекарств для госбольниц будет заниматься Минздрав

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реформирования сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий в Кыргызской Республике.

В ходе совещания министр здравоохранения Кыргызской Республики Космосбек Чолпонбаев рассказал о проводимой работе в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий и существующих проблемах при осуществлении государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

По его информации, анализ за 2016 год на примере 15 наименований лекарственных средств показал значительную разницу (свыше 30%) в закупочной стоимости в разных организациях здравоохранения.

В 2017 году повторный анализ отчетов организаций здравоохранения показал разброс цен на лекарственные средства от 3% до 600%.

На сегодняшний день в соответствии с требованиями законодательства сами организации здравоохранения определяют потребность, составляют план государственных закупок в пределах выделенных средств и осуществляют закупки самостоятельно.

Анализ закупок организаций здравоохранения в ходе внутреннего аудита показал риски, влияющие на эффективное использование выделенных средств. Цены, выставляемые на конкурс организациями здравоохранения, по некоторым видам медикаментов разнятся в два и более раз.

На примере 17 видов лекарственных средств и медицинских изделий результаты закупок 60 организаций здравоохранения показали значительную разницу между минимальной и средней ценой в 46,6 млн. сом. Из-за низкой квалификации специалистов по закупкам или их отсутствия конкурсы проводится некачественно, отсутствует конкуренция из-за малого объема закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий.

По словам Космосбека Чолпонбаева, Министерство здравоохранения приняло решение о проведении централизованных торгов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для организаций здравоохранения.

Минздравом издан приказ о централизации торгов, разработан и утверждены порядок и схема проведения централизованных торгов.

"Мы готовим проведение централизованных торгов по 21 наименованиям лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 75 позиций для 119 организаций здравоохранения. У нас есть опыт по проведению централизованных торгов. Так, централизованно осуществляются закупки услуг гемодиализа, вакцины, иммуносупрессоры, инсулиновые препараты, туберкулин и другие", - сказал Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, в результате централизованных торгов ожидается снижение цен на лекарства и медицинские изделия, повысится качество закупаемых лекарственных средств, будет обеспечена прозрачная система потребности в организациях здравоохранения.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что обеспечение населения безопасными, качественными и эффективными лекарственными средствами – это одна из важнейших задач государства.

"Некачественные лекарства, завозимые в страну, наносят большой вред здоровью людей. Мы должны навести порядок в фармацевтическом секторе в интересах наших граждан, их здоровья. Мы должны обеспечить безопасность закупаемых лекарственных средств и эффективность выделяемых на эти цели средств", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.


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URL: https://www.vb.kg/378115
Теги:
госзакупки, лекарства, здравоохранение, правительство, тендер, Кыргызстан, Космосбек Чолпонбаев, Минздрав, Мухамметкалый Абулгазиев
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