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Где сегодня в Бишкеке отключат холодную воду

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30 апреля​ ​ 2019 года с 09:00 до 17:00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает мэрия столицы.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Башкара-Суу" будет прекращена подача питьевой воды в жилые массивы города:

-Орок;

- Арча-Бешик;

- Ак-Ордо;

- Ак-Орго (квартал №40);

- села Орокского айыльного аймака: Сарбан, Джал, Верхний Орок, Нижний Орок, Селекционное, Новое Селекционное, Кашка-Баш, Калтар;

В том числе:

- жилой массив "Арча-Бешик";

- Физкультурно-оздоровительный комплекс на пересечении улиц Ж.Баатыра-Садыбакасова;

- СШ №93;

- СШ№79;

- Группа семейных врачей №3;

- Группа семейных врачей №5.

Мэрия приносит искренние извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.


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URL: https://www.vb.kg/378122
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, вода, отключение воды, ремонт, Бишкек
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