Где сегодня в Бишкеке отключат холодную воду

30 апреля 2019 года с 09:00 до 17:00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает мэрия столицы.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Башкара-Суу" будет прекращена подача питьевой воды в жилые массивы города:
-Орок;
- Арча-Бешик;
- Ак-Ордо;
- Ак-Орго (квартал №40);
- села Орокского айыльного аймака: Сарбан, Джал, Верхний Орок, Нижний Орок, Селекционное, Новое Селекционное, Кашка-Баш, Калтар;
В том числе:
- жилой массив "Арча-Бешик";
- Физкультурно-оздоровительный комплекс на пересечении улиц Ж.Баатыра-Садыбакасова;
- СШ №93;
- СШ№79;
- Группа семейных врачей №3;
- Группа семейных врачей №5.
Мэрия приносит искренние извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.
Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.