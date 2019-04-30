Очарованный Согдианой Суракматов, салют и Тюлеев рядом с Омуркуловым

Бишкекчане отметили День города. И если сегодня моросит дождик, то накануне небесная канцелярия не подвела, и погода была на радость всем гуляющим и отдыхающим теплой и без осадков.

Что, конечно же, сыграло на руку мэрии, которая организовала масштабные гулянья и концерт на главной площади столицы.

К слову, все прошло на ура. Что и подтверждают фотографии с мероприятия. Совершенно очевидно очарованный певицей Согдианой мэр Азиз Суракматов, громкий и красивый салют в честь праздника, и несколько мэров на одной площадке. Даже заклятые недруги Иса Омуркулов и Нариман Тюлеев стояли рядом. Но, конечно, такой искры, как между градоначальником и российской певицей между ними не случилось...

Но, праздник закончился, и город живет своей жизнью дальше.

Напомним, с 6 мая прекращается подача горячей воды для проведения ремонтно-профилактических работ. А сегодня в некоторых районах Бишкека не будет питьевой воды.