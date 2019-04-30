В жутком ДТП разорвало "Мерседес", обломки раскидало по всей трассе

Сегодня, 30 апреля, примерно в 8 часов утра на 473 км автодороги Бишкек-Ош произошла жуткая авария. В результате столкновения бензовоза с грузопассажирским авто "Мерседес-Бенц 711" погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Джалал-Абадской области.

Страшная авария произошла в селе Шамалды-Сай Джалал-Абадской области. Погибший - пассажир "Мерседеса".

Из-за сильного удара "Мерседес Гигант" буквально разорвало на части, его обломки разбросало по дороге на несколько десятков метров.

В настоящее время на месте происшествия еще работают сотрудники милиции. Подробности выясняются и будут сообщены позже. О причинах ДТП и виновных в нем пока также неизвестно.