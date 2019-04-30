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В жутком ДТП разорвало "Мерседес", обломки раскидало по всей трассе

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- Оксана Гут
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Сегодня, 30 апреля, примерно в 8 часов утра на 473 км автодороги Бишкек-Ош произошла жуткая авария. В результате столкновения бензовоза с грузопассажирским авто "Мерседес-Бенц 711" погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Джалал-Абадской области.

Страшная авария произошла в селе Шамалды-Сай Джалал-Абадской области. Погибший - пассажир "Мерседеса".

Из-за сильного удара "Мерседес Гигант" буквально разорвало на части, его обломки разбросало по дороге на несколько десятков метров.

В настоящее время на месте происшествия еще работают сотрудники милиции. Подробности выясняются и будут сообщены позже. О причинах ДТП и виновных в нем пока также неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/378125
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, погибшие, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, пострадавшие
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Комментарии
Водитель
30.04.2019, 10:33

Мерседес на встречку выехал. По фотографиям отлично видно. Или заснул или на обгон пошел. Повезло еще что цистерна крепкая, а то был бы пожар.

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