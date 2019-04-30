Из Ташкента в Рыбачье и обратно. С июня начинает курсировать "летний" поезд

На летний период 2019 года назначается пассажирский поезд "Ташкент – Рыбачье" Узбекских железных дорог. Поезд "Ташкент-Рыбачье" курсирует один раз в неделю, начиная отправлением из Ташкента с 6 июня 2019 года, по четвергам в 20 часов 50 минут Ташкентского времени. Проследованием станции: Шымкент, Тараз по пятницам. Прибытием в Бишкек в 19 часов 03 минуты местного времени и в Рыбачье в 23 часа 29 минут местного времени по пятницам, с 7 июня 2019 года, сообщает пресс-служба КТЖ.

Обратно поезд отправится из Рыбачье в 04 часа 59 минут местного времени по субботам, с 8 июня 2019 года.

Из Бишкека поезд отправится в 09 часов 30 минут местного времени по субботам, с 8 июня 2019 года. Проследованием станции: Тараз и Шымкент по субботам. Прибытием в Ташкент в 05 часов 00 минут Ташкентского времени по воскресеньям, с 9 июня 2019 года.

Открыта продажа билетов. Действуют скидки от полной стоимости проезда с 55% до 25% в зависимости от сроков продажи билетов до отправления поезда и категории вагона.

Стоимость проезда:

- от Бишкека до Ташкента в плацкартном вагоне от 1 946 сом

- в купейном вагоне от 2 461 сом

- в вагоне люкс от 4 602 сом

Организованным группам пассажиров будут предоставлены скидки до 30 % в зависимости от численности группы. В составе поезда имеется вагон-ресторан. Время в ходу от Бишкека до Ташкента 20 часов 30 минут с учетом прохождения всех пунктов пропуска государственных границ.

Дополнительная информация по телефонам (0312) 926847, 926854, 926840, 300209, 300618, 927475, 300376