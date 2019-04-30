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На антиурановый митинг в Бишкеке из "Зеленых" пришло 20 человек

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- Оксана Гут
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Антиурановые митинги продолжились сегодня, 30 апреля, в Бишкеке. Напомним, накануне акция протеста против добычи урана на месторождениях страны прошла на Иссык-Куле, в Балыкчы. После протестующие направились в столицу, где планировали присоединиться к "Партии Зеленых" и провести масштабное мероприятие. Последним организовывать митинг на центральной площади Бишкека и возле Дома правительства было запрещено решением Первомайского райсуда.

Возможно, в связи с этим, а также по причине погодных условий в назначенное время на площадь Ала-Тоо пришло всего человек двадцать.

Лидер "Партии Зеленых" Эркин Булекбаев заявил журналистам, что пришедшие решение суда не признают, так как оно антиконституционно.

Меж тем в сквере им. Горького граждан с плакатами собралось больше, порядка сотни.

Участники акций протеста по-прежнему призывают власти страны ввести запрет на добычу урана в Кыргызстане, наказать виновных в выдаче лицензии "ЮрАзии" на разработку месторождения Таш-Булак и не политизировать вопрос экологии.


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URL: https://www.vb.kg/378129
Теги:
горнодобывающий сектор, митинг, экология, Бишкек, Кыргызстан, экономика, экология Иссык Куля
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