Президент Жээнбеков принял министров обороны стран-членов ОДКБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 апреля, принял участников заседания министров обороны государств-членов ОДКБ.

Глава государства, приветствуя министров обороны, поздравил их с наступающим Днём Победы в Великой отечественной войне.

"Во времена Советского союза мы совместно, помогая друг другу, обеспечивали военную безопасность нашего общего государства. В период войны наши отцы и деды плечом к плечу стояли на защите Родины. И сегодня главной задачей ОДКБ является защита наших территорий от любой внешней агрессии и международного терроризма", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что Кыргызстан в рамках председательства последовательно продвигает свои приоритеты, заседание министров обороны открывает встречи уставных органов ОДКБ, проводимых в Кыргызстане и пожелал успешной и плодотворной работы.

Глава государства обратил внимание на то, что происходящие глобальные изменения в мире, растущий уровень угроз в зоне ответственности Организации требуют более высокого уровня взаимодействия. Весьма важна проводимая работа по совершенствованию инструментов и механизмов Организации.

"Перед нашими странами стоят важнейшие задачи по обеспечению государственной безопасности. Кыргызстан придает первостепенное значение вопросам дальнейшего углубления региональной интеграции, в том числе, в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ. В интересах обеспечения коллективной безопасности, Кыргызстан продолжит работу по совершенствованию Организации. Заявленные приоритеты нашего председательства ориентированы на сохранение преемственности", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Выступивший от имени участников встречи министров обороны ОДКБ министр обороны Беларуси Андрей Равков пожелал успехов Президенту Кыргызской Республики.

В завершение Президент Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в успешном проведении всех намеченных мероприятий на текущий год и пожелал всем продуктивной работы, успехов в развитии и укреплении Организации.

На встрече с Президентом Сооронбаем Жээнбековым приняли участие исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, министр обороны Армении Давид Тоноян, Белоруси Андрей Равков, Казахстана Нурлан Ермекбаев, России Сергей Шойгу, Таджикистана Шерали Мирзо.