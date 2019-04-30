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За вымогательство задержан начальник отдела "Бишкекглавархитектуры"

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- ВБ
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29 апреля 2019 года АКС ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в размере 1 500 долларов США с поличным задержан начальник отдела перспективного планирования МП "Бишкекглавархитектура" К.М., 1973 г.р.

Установлено, что задержанный ранее выявил отсутствие разрешительных документов на постройки у заявителя и его соседей в ж/м Арча-Бешик, и под угрозой их сноса систематически вымогал денежные средства в размере 10 тыс. долларов США, из которых 2 тыс. долларов США получил в конце 2018 года.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.326 ч.2 п.1 УК КР.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/378131
Теги:
Бишкекглавархитектура, ГКНБ, СИЗО, вымогательство, АКС ГКНБ, Бишкек, уголовное дело
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