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Суд счел, что мужчина, избивший ребенка, может гулять на свободе

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- Оксана Гут
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Дядя, избивший и протащивший на своей машине 9-летнего племянника в "целях воспитания", уже дома - со вчерашнего дня.

Ранее в ГУВД Бишкека сообщалось, что подозреваемый Б.С. 1986 г.р. был задержан 27 апреля после звонка очевидцев в милицию.

Как сообщили редакции VB.KG в Первомайском районном суде, ходатайство прокуратуры о заключении Б.С. под стражу на время следствия было рассмотрено 29 апреля.

Постановлением следственного судьи оно было отклонено, мужчину отпустили домой под подписку о невыезде.

Суд принял такое решение в связи с тем, что подозреваемый имеет постоянное место жительства, прописку и обвиняется в менее тяжком преступлении. Наказание по инкриминируемой статье "Хулиганство" – от 2,5 до 5 лет.

Напомним, что подозреваемый – родной дядя потерпевшего 9-летнего мальчика, который после его воспитательных мер попал в больницу. Мужчина не только избил ребенка, но и, привязав его к своей машине веревкой, протащил по дороге на несколько метров.

Для справки:

Статья 266 "Хулиганство" УК КР

1. Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженное с насилием либо угрозой его применения, либо совершение непристойных действий, отличающихся цинизмом, совершенные с особой дерзостью, то есть сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, или сопровождавшееся применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозой его применения, - наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории (от двух лет шести месяцев до пяти лет).


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URL: https://www.vb.kg/378133
Теги:
ГУВД, Первомайский район, суд, уголовная ответственность, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан, избил ребенка, следствие
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