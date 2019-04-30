Гражданин Таджикистана, разыскиваемый Интерполом, задержан в Кыргызстане

Оперативниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД Кыргызской Республики задержан гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске по линии МОУП Интерпол.

Ранее сотрудниками Службы криминальной милиции МВД была получена оперативная информация, что на территории Кыргызстана скрывается гражданин, разыскиваемый правоохранительными органами соседней республики за тяжкое преступление.

В конце марта 2019 года ходе проведения оперативных мероприятий на территории Бишкека был задержан гражданин Республики Таджикистан Г.У. 1992 г.р., уроженец Согдийской области, разыскиваемый за совершение разбоя. Розыскное дело заведено в феврале 2019 года. Задержанный гражданин заключен под стражу.

Пресс-служба МВД КР напоминает, что в ноябре 2018 года на встрече глав министерств внутренних дел Кыргызстана и Таджикистана одним из ключевых вопросов было взаимодействие правоохранительных ведомств двух стран, совместная работа по выработке механизмов, направленных на борьбу с преступностью.