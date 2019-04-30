Кыргызстанец, убивший и ограбивший в 2007 году китаянку, задержан в России

29 апреля 2019 года Представительство МВД КР в РФ совместно с сотрудниками ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с участием бойцов Росгвардии, при оперативном содействии СКМ МВД Кыргызской Республики, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен и задержан гражданин, находившийся в межгосударственном розыске с 2007 года за совершение особо тяжкого преступления на территории Кыргызстана, сообщает пресс-служба МВД КР.

Гражданин А.Ш., 1982 года рождения, уроженец Кара-Суйского района Ошской области разыскивался как скрывшийся от органов следствия по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 2,6,14,15, ч.2, ст.97 (Убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору) и п.3, ч.3, ст. 164 (Кража, совершенная в крупном размере) УК Кыргызской Республики (старый кодекс).

Вышеуказанный гражданин в июле 2007 года по предварительному сговору со своими подельниками с целью незаконной наживы завладел денежными средствами двух граждан КНР в размере 28 000$ долларов США. В составе преступной группы с применением огнестрельного оружия он совершил убийство граждан КНР, после чего в целях сокрытия преступления выбросил их тела в канал, расположенный на территории Кара-Суйского района Ошской области и скрылся.

В ходе проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что разыскиваемый гражданин А.Ш., уроженец Кара-Суйского района Ошской области находится на территории города Санкт-Петербург и Ленинградской области и занимается предоставлением услуг в сфере общественного питания.

Кроме того, установлено, что гражданин А.Ш. ранее предъявлял другие паспортные данные на имя гр.Д.М., 1990 года рождения. Было получено оперативное подтверждение со Службы криминальной милиции МВД КР, что паспортные данные принадлежат другому гражданину Кыргызстана. Паспорт оказался недействительным в связи с изменением анкетных данных.

На протяжении 12 лет разыскиваемый за особо тяжкое преступление гражданин А.Ш. оставался вне подозрения и проживал на территории России, так как использовал и предъявлял чужие паспортные данные. Инициатор розыска уведомлен, разыскиваемый А.Ш. задержан и водворен в ИВС г.Санкт-Петербург в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции согласно Минской конвенции от 1993 года.

Напомним, что двойное убийство с особой жестокостью было совершено в 2007 году и вызвало большой общественный резонанс. В июле 2007 года в канале в сельской управе Савай Кара-Суйского района было обнаружено тело женщины в возрасте 40-45 лет азиатской внешности с признаками насильственной смерти. У женщины имелись многочисленные телесные повреждения. Вскоре личность установили, ей оказалась гражданка КНР Ванг Бо, 1964 года рождения, временно проживающая в Кара-Суу и занимавшаяся предпринимательской деятельностью.

В ходе расследования было установлено, что 1 июля 2007 года в Кара-Суйском районе на автотрассе преступники прижали к обочине и остановили автомашину, в которой находились граждане КНР Ванг Бо и водитель автомобиля Вату Байер. Налетчики вывезли их в безлюдное место, избивали, требовали деньги и завладели деньгами в сумме 28 тысяч

долларов США. После этого с целью скрыть следы преступления совершили убийство. Водитель был убит выстрелом из обреза, а женщину избили до смерти. Тела убитых выбросили в реку Савай. В ходе следствия сотрудниками органов внутренних дел были установлены и задержаны причастные к данному преступлению: Акыл Орозбеков, 1973 г.р.,

житель Ошской области, Бактыбек Юсаев, 1975 г.р., уроженец Жалалкудукского района Узбекистана, а Эркин Сыдыков, 1975 г.р., житель Кара-Суйского района, был задержан в 2014 году. Все они были осуждены. Еще один последний участник банды гражданин А.Ш., ранее неоднократно судимый, находился в розыске и, как выяснилось, скрывался в г.Санкт-Петербург Российской Федерации.