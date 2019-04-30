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Добычу урана в Кыргызстане хотят запретить навсегда

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- Бакыт Стамов
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С учетом мнения общественности, Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Канат Керезбеков приняли решение об исключении предложенного ранее 50-летнего срока и предлагают ввести бессрочный мораторий на поиск, разведку и разработку урановых месторождений по всей территории Кыргызстана. Об этом корреспонденту VB.KG сообщили сами парламентарии.

Общественные слушания по законопроекту назначены на 7 мая. Время и место для участия желающих будут уточнены.

Напомним, ранее по Кыргызстану прошел ряд митингов против добычи урана в Иссык-Кульской области.

Правительство заявило, что отозвало лицензию у разработчиков.


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URL: https://www.vb.kg/378137
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Алтынбек Сулайманов, горнодобывающий сектор, Иссык-Кульская область, мораторий, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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