Добычу урана в Кыргызстане хотят запретить навсегда

С учетом мнения общественности, Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Канат Керезбеков приняли решение об исключении предложенного ранее 50-летнего срока и предлагают ввести бессрочный мораторий на поиск, разведку и разработку урановых месторождений по всей территории Кыргызстана. Об этом корреспонденту VB.KG сообщили сами парламентарии.

Общественные слушания по законопроекту назначены на 7 мая. Время и место для участия желающих будут уточнены.

Напомним, ранее по Кыргызстану прошел ряд митингов против добычи урана в Иссык-Кульской области.

Правительство заявило, что отозвало лицензию у разработчиков.