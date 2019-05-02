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Задержаны подозреваемые в убийстве 61-летнего мужчины

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- ВБ
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29 апреля 2019 года примерно в 07:00 часов в дежурную часть ОВД города Токмок поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении мужчины примерным возрастом 40-45 лет азиатской внешности с признаками насильственной смерти.

По данному факту на место сразу был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статье 138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР и начато досудебное производство.

Для раскрытия данного преступления следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения. В ходе принятых мер сотрудниками милиции было установлено, личность мужчины, им оказался 61-летний Г.Ф.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД города Токмок по подозрению в совершении данного преступления были задержаны и водворены в изолятор временного содержания ОВД города Токмок 28-летний местный житель С.Ф., и 26-летний З.У.

По предварительной версии следствие преступление совершенно на почве пьяной ссоры. В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/378143
Теги:
задержание, Токмак, убийство, МВД
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