Задержаны подозреваемые в убийстве 61-летнего мужчины

29 апреля 2019 года примерно в 07:00 часов в дежурную часть ОВД города Токмок поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении мужчины примерным возрастом 40-45 лет азиатской внешности с признаками насильственной смерти.

По данному факту на место сразу был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статье 138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР и начато досудебное производство.

Для раскрытия данного преступления следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения. В ходе принятых мер сотрудниками милиции было установлено, личность мужчины, им оказался 61-летний Г.Ф.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД города Токмок по подозрению в совершении данного преступления были задержаны и водворены в изолятор временного содержания ОВД города Токмок 28-летний местный житель С.Ф., и 26-летний З.У.

По предварительной версии следствие преступление совершенно на почве пьяной ссоры. В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.