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Суд продлил меру пресечения Кулматова и Ибраимова еще на два месяца

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- ВБ
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Сегодня, 2 мая, проходит очередной судебный процесс в Ленинском районном суде по делу экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, сообщает пресс-служба СДПК.

Ранее адвокат экс-мэров Сергей Слесарев обратился с ходатайством изменить меру пресечения всем, кто под стражей. Он подчеркнул, что Кулматов и Ибраимов уже более одного месяца пребывают под стражей незаконно.

Судья, удалившись в совещательную комнату, вынес решение продлить всем подсудимым меру пресечения на два месяца. Также он продлил срок судебного разбирательства на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/378147
Теги:
ГКНБ, мэрия, СДПК, СИЗО, коррупция, суд, АКС ГКНБ, Албек Ибраимов, Кыргызстан, мэр, таможня, Кубанычбек Кулматов
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