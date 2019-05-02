Суд продлил меру пресечения Кулматова и Ибраимова еще на два месяца

Сегодня, 2 мая, проходит очередной судебный процесс в Ленинском районном суде по делу экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, сообщает пресс-служба СДПК.

Ранее адвокат экс-мэров Сергей Слесарев обратился с ходатайством изменить меру пресечения всем, кто под стражей. Он подчеркнул, что Кулматов и Ибраимов уже более одного месяца пребывают под стражей незаконно.

Судья, удалившись в совещательную комнату, вынес решение продлить всем подсудимым меру пресечения на два месяца. Также он продлил срок судебного разбирательства на два месяца.