Уроженца Кыргызстана, "смотрящего" за Питером, СОБР вытащил из постели

В Санкт-Петербурге Представительством МВД КР в РФ совместно с местными правоохранительными органами установлены и задержаны уроженцы Кыргызстана, являющиеся активными членами преступной группировки, которые вымогали денежные средства у своих же соотечественников с похищением и применением насилия, сообщает пресс-служба МВД.

В Представительство МВД КР в РФ в течение длительного времени поступала оперативная информация о том, что на территории г.Санкт-Петербург и Ленинградской области со стороны организованной преступной группы, сформированной по этническому признаку, совершаются противоправные деяния в отношении граждан Кыргызстана. Члены ОПГ на протяжении длительного времени занимались незаконными поборами, вымогательством, похищением людей, путем угроз физической расправы и убийства, а также угрожали расправой над родственниками, если они не выполнят требования преступной группы.

По полученным оперативным данным участники этнической криминальной группировки совершают на территории г.Санкт-Петербург и Ленинградской области противоправные деяния в отношении своих же соотечественников, которые находятся там на законном основании и занимаются трудовой деятельностью.

Потерпевшие не обращались в правоохранительные органы России, поэтому лица, совершающие преступления, оставались безнаказанными и продолжали противоправные действия в отношении граждан Кыргызской Республики. После получения информации от различных источников, включая наших граждан, сотрудники Представительства МВД выехали в г.Санкт-Петербург для проверки поступающих сведений на месте. Совместно с сотрудниками ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГСУ СК России по г.Санкт-Петербургу осуществлена проверка сведений, и данная информация подтвердилась, также информация оперативно подтверждена со стороны УБОП СКМ МВД КР.

Установлены лица, в отношении которых совершались противоправные действия со стороны участников преступной группы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в", "з", ч.2 ст.126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, из корыстных побуждений).

29 апреля 2019 года Представительством МВД КР в РФ совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГСУ СК по г.Санкт-Петербургу при участии сотрудников Росгвардии проведены оперативно-розыскные мероприятия в результате которых задержаны подозреваемые лица:

1) А.Ж., 1981 года рождения, уроженец Кара-Суйского района, Ошской области, по имеющейся информации является "смотрящим" по г.Санкт-Петербург и Ленинградской области.

2) Э.А., 1987 года рождения, уроженец Алайского района, Ошской области, являющийся близким сподвижником вышеупомянутого "смотрящего".

По данным Представительства МВД КР в РФ оба задержанных состоят на оперативном учете МВД КР как активные члены одной из ОПГ. 30 апреля 2019 года, постановлением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО г.Санкт-Петербург и сроком на два месяца.

В настоящее время Представительством МВД КР в РФ совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УБОП СКМ МВД КР проводятся мероприятия по установлению других пострадавших лиц, а также по выявлению причастности участников задержанной группы к иным аналогичным преступлениям.