Урановые войны. Точку ставить рано?

Накануне, 2 мая, Жогорку Кенеш заслушал информацию правительства о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Кыргызстана. В частности, обсуждался вопрос разработки урана на участке Таш-Булак месторождения Кызыл-Омпол, против чего в стране прошел ряд митингов.

Стоит отметить, что повестка дня заседания была уточнена заранее, и, видимо, не для всех депутатов урановый вопрос показался интересным. Так, к 10 часам в зале присутствовало лишь около 20 депутатов (накануне на соревнованиях у Матраимовых было и то больше) из 120, хотя регистрацию прошли 110 парламентариев. Судя по всему, большинство оставили коллегам так называемые доверенности. Ситуация к 11 часам заметно не улучшилась. В зале по-прежнему находилось меньшинство.

Обсуждение наболевшего вопроса все же состоялось. Как сообщил немногим присутствующим депутатам первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, на сегодняшний день все работы на объекте приостановлены, техника вывезена. Такое решение, подчеркнул он, было принято именно в связи с недовольством народа. Вопрос, что больше даст разработка этого месторождения государству - пользы для экономики или вреда экологии, как выяснилось, еще не рассматривался.

- Разведочные работы должны были продолжаться до 2020 года. Так как у государства возникли финансовые трудности по разведке, лицензия на нее была выдана компаниям, что в рамках закона. Только после окончания геологоразведки проводятся разные экспертизы, в том числе экономические и экологические. Если бы мы дошли до этого, то правительство могло бы оценить пользу экономики и вред экологии. Если бы последнего оказалось больше, то тогда бы и остановили работы, - пояснил Боронов.

Вопрос приостановления или отзыва лицензии должен вестись в рамках закона, вступился глава Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию КР Эмиль Осмонбетов. Он призвал депутатов принять концепцию в общем по месторождениям, то есть разрабатывать их или нет. При этом напомнил, что вместе с проектом разработки недр непременно разрабатывается проект рекультивации хвостохранилищ.

- Если не будем разрабатывать месторождения, то не сможем поддерживать экономику. Если в ходе разведки были найдены урановые месторождения, то по закону мы обязаны выдавать лицензию на их разработку. По месторождению Кызыл-Омпол наша позиция такая, что нужно поддерживать инвестора. А в случае каких-либо нарушений – остановим добычу, - высказался Осмонбетов.

На что парламентарии заявили, что в любом случае необходимо поддержать требование народа и запретить добычу урана в стране. Так как экология и здоровье населения важнее, чем экономика.

В свою очередь первый вице-премьер Кубатбек Боронов заключил, что мнение протестующих граждан будет учтено.

Урановый вопрос в Кыргызстане вышел на первый план после распространившейся информации о начале разработки месторождения урана Кызыл-Омпол в Тонском районе Иссык-Кульской области. По стране прошла череда митингов, протестующий требуют запретить добычу урана в стране в принципе.