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Жээнбеков принял Омбудсмена Кыргызстана Мамытова

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 мая, принял председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, Омбудсмена КР Токона Мамытова.

Были обсуждены итоги работы Ассамблеи за отчетный период, о проведении завтра, 3 мая, 25-летнего юбилея Ассамблеи и IX курултая организации.

Также рассмотрены перспективы развития и роли Ассамблеи в общественно-политической жизни страны, взаимодействия ее со всеми ветвями государственной власти в вопросах укрепления единства народа Кыргызстана и создания условий для гражданской интеграции.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул роль Ассамблеи в сохранении этнического многообразия, развития гражданской интеграции, важность переформатирования организации и приспособления ее к современным социально-экономическим реалиям, необходимость дальнейшего тесного взаимодействия с государственными органами, особенно в регионах страны. Глава государства отметил, что Ассамблея призвана содействовать укреплению межэтнического согласия, гражданского мира, интеграции и единства народа Кыргызстана.

Председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов представил информацию о ходе подготовки к предстоящим торжественным мероприятиям, посвященным 25-летнему юбилею Ассамблеи и IX курултаю организации.

Как он отметил, на торжественное мероприятие приглашены более 400 человек, примут участие гости из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, Токон Мамытов проинформировал, что в скором времени предстоит отчет Омбудсмена в Жогорку Кенеше КР о проделанной работе.


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URL: https://www.vb.kg/378171
Теги:
омбудсмен, президент, Ассамблея народа Кыргызстана, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Токон Мамытов
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