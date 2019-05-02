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В Кыргызстане у недропользователей было отобрано 200 лицензий

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- Оксана Гут
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На рекультивацию хвостохранилищ в Кыргызстане было потрачено из бюджета 94 млн сомов. Это мизерная сумма. Об этом сегодня, 2 мая, на заседание Жогорку Кенеша заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- На содержание 58 хвостохранилищ в исправном состоянии из бюджета первые годы выделялось по 3 млн сомов, потом увеличили до 8 млн, последние годы – 13-15 млн. Если разделить эту сумму на все, получится мизер. Поэтому с рекультивацией помогают международные организации. На хвостохранилище в Майлуу-Суу было выделено 12 млн евро. На остальные выделяется каждый год по миллиону евро. Также в 2016 году был создан трастовый счет, откуда Кыргызстану первому (в Центральной Азии - ред.) будет выдано 16 млн евро, - сообщил Боронов.

То есть за годы независимости десятки миллионов евро было потрачено международными организациями на реабилитацию хвостохранилищ в Кыргызстане, уточнила депутат от партии "Ата Мекен" Наталья Никитенко.

- В этом и проблема, что мы одной рукой тратим такие суммы на хвостохранилища, а другой раздаем лицензии. Необходима продуманная политика в горнорудной промышленности, которой сегодня нет. Над этим нужно работать, - возмутилась нардеп.

Никитенко также напомнила, что в январе Совет безопасности принял решение пересмотреть лицензии по недропользованию в связи с обнаруженными коррупционными рисками. Сколько лицензий было признано незаконными, какие уголовные дела возбуждены и какую ответственность понесли госчиновники? - спросила парламентарий у Кубатбека Боронова.

- Всего по итогу инвентаризации всех имеющихся лицензий их оказалось 2571, примерно 200 признаны недействительными и возвращены. Работа в этом направлении еще идет. Также по разрабатываемому новому нормативу у лицензиата, который вовремя не будет проводить работы по проекту, лицензия будет аннулирована, - ответил первый вице-премьер.

На счет ответственности чиновников пока информации нет.


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URL: https://www.vb.kg/378193
Теги:
горнодобывающий сектор, коррупция, лицензия, правительство, хвостохранилища, Кыргызстан, совбез, Жогорку Кенеш, Кубатбек Боронов, Наталья Никитенко
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